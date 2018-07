55-Jähriger erlitt Rauchgasvergiftung bei Hausbrand in Perg

PERG. Weil er bei Hausbauarbeiten einen Brand löschen wollte, erlitt ein 55-Jähriger Arbeiter am Mittwochvormittag eine Rauchgasvergiftung.

Der Arbeiter wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in den Med Campus III eingeliefert. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Am Mittwoch um 10:30 Uhr entstand am Dach einer in Bau stehenden Wohnanlage in Perg vermutlich bei Flämmarbeiten ein Brand, der von insgesamt 45 Mann der Freiwilligen Feuerwehren Perg und Pergkirchen gelöscht werden konnte.

Ein 55-jähriger Arbeiter aus Salzburg wollte erste Löschversuche unternehmen und erlitt dabei eine

Rauchgasvergiftung. Deswegen sind noch keine Details zum Entstehen des Brandes bekannt. Nach der Erstversorgung durch eine Notärztin und die Sanitäter des Roten Kreuzes wurde der Arbeiter mit Verletzungen

unbestimmten Grades in den Med Campus III eingeliefert.

Ein 23-jähriger Arbeiter, ebenfalls aus Salzburg, gab an, dass der 55-Jährige alleine auf dem Dach Arbeiten durchgeführt habe. Als er den Brand entdeckt habe, sei er auf das Dach gelaufen, um eine Flasche mit Propangas aus dem Feuer zu entfernen und somit eine Explosion zu verhindern. Es entstand Sachschaden in unbestimmter Höhe. Weitere Personen waren nicht gefährdet.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema