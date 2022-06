51-jähriger Motorrad-Fahrer erlitt schweren Unfall

Zum Unfall kam es auf der B 38 in St. Stefan am Walde (Bezirk Rohrbach). Der Deutsche fuhr in der vierköpfigen Motorradgruppe als Zweiter. Vor einer Linkskurve setzte der vor ihm Fahrende an, um einen Lkw zu überholen, brach das Überholmanöver aber wieder ab, da es ihm zu riskant erschien. Der 51-Jährige dürfte damit nicht gerechnet haben. Er bremste abrupt ab, stürzte und prallte gegen die Leitplanke, berichtete die Polizei. Der Verletzte musste notärztlich versorgt und ins Krankenhaus Rohrbach eingeliefert werden.