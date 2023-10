500 Sportbegeisterte liefen, damit Kindern mit Rheuma geholfen wird

Ein Sportfest für den guten Zweck wurde gestern beim "Rheumalis Lauf" in St. Thomas am Blasenstein zelebriert.

Einen Sieg unter Schmerzen feierte am Sonntagnachmittag Christian Slawiczek beim Blasenstein-Trail in St. Thomas. Nach einem Sturz hatten der rechte Arm und die Schulter einigen Abschürfungen davongetragen. "Habt ihr einen Sani in der Nähe?", fragte der junge Sportler aus St. Georgen deshalb auch unmittelbar nach dem Ziel. Um dann aber gleich Entwarnung zu geben: "Etwa bei der Hälfte der Strecke bin ich über eine Wurzel gestolpert. Es ist aber halb so wild." So überwog bald die Freude über den Sieg und die Zeit von 49:16 Minuten über die 11,9 Kilometer lange Strecke – 415 Höhenmeter inklusive.

Dabei sein war alles in St. Thomas am Blasenstein. Bild: pictureshooting.at | Albert Mikovits

Das Streckenprofil rang auch Damen-Siegerin Michaela Punz-Raml Respekt ab: "Den Anstieg kurz vor dem Ziel habe ich beinahe unterschätzt. Das ist ein echter Hammer." Kein Wunder, wenn nach rund einer Stunde Laufzeit knackige 16 Prozent Steigung auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer warten.

Doch am Ende durften sich alle 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer als Sieger fühlen: Mit ihrem Startgeld haben sie mitgeholfen, dass der Verein "Rheumalis" Kinder mit chronischem Rheuma und deren Familien unterstützen kann. Entsprechend groß war die Freude über das beeindruckende Starterfeld bei Rheumalis-Obfrau Karin Formanek: "Was wir uns im Verein seit Jahren erhofft haben, ist hier Wirklichkeit geworden: Eine Benefizveranstaltung, die unsere Arbeit bekannt macht und außerdem eine ordentliche Summe Geld in unsere Vereinskasse gespült hat." Dieses Lob gab Nadja Winkler vom Veranstalterteam unmittelbar an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer weiter: "Ich bin so dankbar, dass so viele unserem Aufruf gefolgt sind und hier mitlaufen oder mitgehen."

Die hohe Teilnehmeranzahl ist vor allem der Vielfalt an Bewerben geschuldet. Neben dem Blasenstein-Trail wurde für Hobbyläufer ein "Fun-Trail" mit 5,1 Kilometern Länge und 165 Höhenmetern ausgetragen. Auch einige Schul- und Firmenstaffeln standen hier am Start. Etwa die Musikmittelschule Saxen mit 20 Mädchen und Burschen. Wer es gemütlich angehen wollte, konnte die Strecke auch gehend mit Walking-Stöcken zurücklegen. Ein Angebot, das knapp 200 Personen nutzten. Auch sie füllten damit das Spendenkonto.

