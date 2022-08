50 Spezialitäten beim Bierfest

Ab 16 Uhr dreht sich am Hauptplatz alles um den Gerstensaft: Zum Verkosten gibt es 50 Bierspezialitäten aus der Region. Die alte Tradition des Bierstachelns wird im wunderschönen Ambiente der Freistädter Altstadt wieder belebt. Das Mühlviertler Bierfest ist als Teil des Genussfreitags eine Premiere. Schon ab 11.45 Uhr wird – wie am Genussfreitag üblich – in der Stadtmitte gekocht. Musikalisch begleitet wird der hopfige Nachmittag ab 17 Uhr vom Liedermacher "Beda mit Palme". Für Interessierte werden auch kostenlose Stadtführungen angeboten.