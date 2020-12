50 Millionen Euro für den Erhalt wertvoller Bausubstanz in den Ortszentren

„Der Bezirk Freistadt ist klassisches Kernland der Volkspartei. Aber wir Freiheitliches gelingt es immer besser, auch hier in den Gemeinden Fuß zu fassen und Flagge zu zeigen“, sagte LH-Stv. Manfred Haimbuchner heute Mittag anlässlich einer eintägigen Tour durch den Bezirk Freistadt. Das Programm führte ihn am Vormittag zur neuen Dienststelle der Autobahnpolizei in Kefermarkt sowie zum neuen Sägewerk der Firma Handlos in Summerau. Am Nachmittag ging es zum Roten Kreuz, zum Waffengeschäft „Shootingstore“ in Freistadt sowie ein Treffen mit freiheitlichen Bauernfunktionären bei Michael Spörker in St. Oswald. Lediglich eine ebenfalls geplante Sitzung des erweiterten Bezriksparteivorstands musste aufgrund der Corona-Versammlungsbeschränkungen abgesagt werden.

Die Kontakte in Freistadt nutzte Haimbuchner dazu, die Organisationsstruktur seiner Partei im Mühlviertel zu festigen. „Die Freiheitlichen waren zuletzt ja durchaus anfällig für extreme Wellenbewegungen. Dagegen möchte ich uns in Oberösterreich wappnen“, sagte Haimbuchner mit einem Schuss Selbstironie. Das Bezirksparteibüro am Freistädter Hauptplatz sei in diesem Zusammenhang ein Zeichen der Präsenz und Kontinuität der Partei in Freistadt: „Wir können in Freistadt auf eine gute Struktur zurückgreifen, wofür ich unserem Bezirksparteiobmann Peter Handlos sehr dankbar bin.“

Als Wohnbau-Landesrat möchte Haimbuchner künftig verstärkt Akzente zur Attraktivierung der Ortskerne setzen. 50 Millionen Euro zusätzlich würden hierfür in den kommenden Jahren für gezielte Maßnahmen zur Verfügung stehen: „Gerade Freistadt zeigt, über welchen Schatz wir in unseren historischen Stadtkernen verfügen.“ Gemeinsam mit dem Bundesdenkmalamt werde das Land den Besitzern von Altstadthäusern bei der Schaffung von neuem Wohnraum entgegen kommen: „Ein historisches Haus zu Sanieren ist anstrengend und kostenintensiv. Aber wenn wir hier nicht aktiv werden, können wir die Zersiedelung und den Flächenfraß an den Ortsrändern nicht stoppen.“

