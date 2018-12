50-km/h-Beschränkung im Saurüssel: Aufreger "wird nicht bleiben"

SANKT GOTTHARD. Tempolimit auf der B127 ärgert Mühlviertler Pendler – Schlechter Straßenzustand als Ursache.

Den Saurüssel passieren täglich tausende Pendler aus dem Mühlviertel. Bild: (vowe)

Die Staugeplagten Pendler aus dem Oberen Mühlviertel ärgern sich dieser Tage über eine neu verordnete 50-km/h-Beschränkung im Saurüssel im Gemeindegebiet von St. Gotthard. "Ein 50er im Saurüssel, das ist doch ein Wahnsinn", ist noch die zitierbarste Aussage eines verärgerten Pendlers, der in der Rohrbacher OÖN-Redaktion seinem Unmut freien Lauf ließ. Seitens der Bezirkshauptmannschaft Urfahr ist man um Beruhigung bemüht: "Der 50er ist nicht gekommen, um zu bleiben", heißt es aus der Verkehrsabteilung. Bei einer Routineüberprüfung durch die Abteilung Straßenbau und -erhaltung wurde festgestellt, dass die B127 in diesem Bereich saniert werden muss. Die Verkehrssicherheit sei deswegen nicht mehr gegeben. Daraufhin habe die BH den 50er verordnet, welcher übrigens nur bei Nässe und Schneefall gilt. "Nach der Sanierung wird dieser natürlich wieder zurückgenommen", informiert die BH Urfahr-Umgebung. Die Sanierung soll schon im kommenden Jahr in Angriff genommen werden.

"Wir haben uns natürlich schon darüber geärgert. Ich wurde auch von vielen verärgerten Pendlern darauf angesprochen", sagt zum Beispiel Oberkappels Vizebürgermeister Manuel Krenn: "Für viele war es einfach kein gutes Zeichen, und die Wogen sind ziemlich hoch gegangen. Zumindest ist es eine gute Nachricht, dass die Beschränkung nicht dauerhaft ist", sagt er. Übrigens müsse man ohnehin die Geschwindigkeit immer an die Fahrbahnverhältnisse anpassen.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema