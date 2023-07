5-Jährige bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Ein ganzes Heer an Schutzengeln dürfte eine 5-Jährige in Au an der Donau (Bezirk Perg) bei ihrem Radausflug gehabt haben. Das Mädchen war am Mittwoch kurz nach 13 Uhr laut Polizeiangaben unbeaufsichtigt mit seinem Fahrrad auf der Schwemmgasse unterwegs. Bei der Kreuzung Schwemmgasse/Oberer Markt missachtete das Kind den Vorrang und prallte gegen das gerade vorbeifahrende Auto eines 46-Jährigen aus dem Bezirk Perg. Die 5-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt. Am Auto entstand Sachschaden.

