"Ein leichtes Brennen in der Nase, das war’s aber dann schon. Es war perfekt organisiert und ist sehr schnell gegangen", sagte Reinhard Nader am Freitagnachmittag. Der Perger hatte sich soeben in der Bezirkssporthalle einem Corona-Schnelltest unterzogen. Mit einer Auslastung von 31,3 Prozent (Stand: Sonntag, 16.30 Uhr) lag der Bezirk Perg bei den noch bis heute Abend laufenden Corona-Massentests ziemlich genau im Durchschnitt des Landes Oberösterreich.