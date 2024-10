48-Jähriger nach fünf Hofladendiebstählen im Mühlviertel gefasst

Ein baltischer Staatsangehörige wurde bei am Sonntag bei einem Hofladendiebstahl durch die Besitzerin auf frischer Tat ertappt. Die Frau alarmierte umgehend die Polizei. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 48-jähriger Mann auf einem Mountainbike angehalten werden.

Der Täter wurde um 12:40 Uhr festgenommen und zur sofortigen Vernehmung zur Polizeiinspektion gebracht. In der folgenden Vernehmung gestand der Mann den fünften Hofladendiebstahl.

Nach Abschluss der Ermittlungen ordnete die Staatsanwaltschaft die Anzeige auf freiem Fuß an. Aufgrund des aktuellen Aufenthaltsverbots in Österreich wurde eine Festnahmeanordnung vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl übermittelt. Der 48-Jährige wurde daher in das Polizeianhaltezentrum Linz überstellt.

