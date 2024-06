48-Jähriger bei Reparatur von Wickelmaschine verletzt

Gegen 15:20 Uhr versuchte der Mann aus dem Bezirk Freistadt, einen herausgefallenen Bolzen einer Wickelmaschine für Siloballen wieder anzubringen. Während der Reparatur klappte ein Flügel der Wickelmaschine herunter und fiel ihm auf den Rücken.

Am Boden liegend rief der Mann seiner 47-jährigen Lebensgefährtin, die die Rettungskette in Gang setzte. Er erlitt schwere Rückenverletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz Unterweißenbach per Rettungshubschrauber ins AKH Linz geflogen.

