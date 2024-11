450.000 Portionen: Fahrer für Essen auf Rädern gesucht

Bis zu 30 Boxen laden die Fahrer jeden Tag in ihr Auto. (SMB)

450.000 Essensportionen haben die Fahrerinnen und Fahrer des Sozialmedizinischen Betreuungsrings (SMB) Rohrbach Mitte in den vergangenen 16 Jahren ausgeliefert. In den Gemeinden Aigen-Schlägl, Arnreit, Haslach, Lichtenau, Oepping, Rohrbach-Berg und St. Oswald werden so ältere Menschen mit einem warmen Mittagsmenü sieben Tage pro Woche beliefert. Nun werden neue Fahrer gesucht, die das engagierte Team unterstützen.

"Derzeit haben wir 128 Kundinnen und Kunden. Die Nachfrage ist groß und steigt stetig: 2008 wurden 20.493 Portionen ausgeliefert, 48.168 Kilometer gefahren und 2787 Stunden geleistet. Mittlerweile liegen wir bei 30.755 Portionen, 57.710 Kilometer und 2811 Stunden", rechnet SMB-Obfrau Ulrike Schwarz vor.

"Es ist ein wichtiges Angebot für die Bürger, damit sie länger zu Hause gut leben können", sind sich die Bürgermeister in der Betreuungsregion einig und bedanken sich immer wieder mit Einladungen bei dem engagierten Team. Derzeit sind 20 engagierte, ehrenamtliche Fahrer unterwegs. Manche sind schon seit vielen Jahren aktiv dabei, bringen bei jeder Witterung Montag bis Sonntag das Drei-Gang-Menü um 10,60 Euro pro Portion auf den Tisch.

Engagierte Fahrer gesucht

Die Fahrer holen das Essen bei den Küchen im Krankenhaus Rohrbach oder den Altenheimen in Aigen-Schlägl und Haslach ab und räumen oft bis zu 30 Boxen in ihr Auto. Dann beginnen sie ihre Tour. Die Kunden warten schon und freuen sich auf ein freundliches "Wie geht’s heute? Einen guten Appetit wünsche ich!" Denn Essen auf Rädern bringt neben einer warmen Mahlzeit auch sozialen Kontakt. Die leere, ausgewaschene Box vom Vortag wird mitgenommen, und weiter geht es zum nächsten Haus. "Unsere Fahrerinnen und Fahrer machen das gerne, weil es etwas Sinnvolles ist und sich alle freuen, wenn sie kommen und ein paar Worte wechseln", spricht Schwarz über die Motivation, die die vielen Schritte und Stufen vergessen lässt. Dennoch wünscht man sich im Team Unterstützung von neuen Fahrern. Mit dem Essen sind die Kunden übrigens durchwegs zufrieden. Die Küchenteams sind täglich gefordert: "Wir kochen mit viel Liebe, dabei ist es uns wichtig, regionale und saisonale Lebensmittel zu verwenden. Dann wird alles heiß in die Warmhalteboxen gefüllt und zur Abholung bereitgestellt."

"Unsere Eva ist die Beste – da sind wir uns alle einig", sagt die Obfrau. Gemeint ist Eva Stallinger als wichtigste Ansprechperson. Sie plant die Touren, rechnet ab und versucht bestmöglich, alle Wünsche zu erfüllen. Wenn einmal jemand nicht aufmacht, wird auch nachtelefoniert. "Sie hält auch das gesamte Team zusammen und organisiert gemeinsame Aktivitäten. Das ist auch Ansporn für die Fahrerinnen und Fahrer, dabei zu bleiben", sagt Schwarz und lädt Interessierte ein, sich zu melden. Am besten gleich bei Eva Stallinger unter 0664 / 857 65 30.

