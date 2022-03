440 Flüchtlinge versorgt: Am Donnerstag schließt das Freistädter Notquartier

Exakt 440 Menschen auf der Flucht aus der Ukraine hat das Rote Kreuz Freistadt im Notquartier in der Bezirkssporthalle Freistadt seit 9. März aufgenommen, verpflegt und betreut. Mit Monatsende wird die Notschlafstelle wieder geschlossen.

Um vorhandene Ressourcen nachhaltig einzusetzen, werden die Kräfte des Roten Kreuzes vorwiegend in größeren Durchgangsquartieren im Zentralraum eingesetzt – nahe an den Hauptverkehrsrouten. Die Schutzsuchenden sollen dort Kraft tanken, bis sie in ein längerfristiges Quartier übersiedeln oder die Weiterfahrt antreten zu Bekannten oder Verwandten antreten können.

„Als eines der ersten und größten Quartiere in Oberösterreich konnte das Rote Kreuz Freistadt mit Unterstützung der Bevölkerung bis zu 201 gleichzeitig anwesenden Personen rasch Hilfe bieten. Mehr als 5.000 – großteils freiwillige – Stunden wurden geleistet“, sagt Bezirksrettungskommandant Gerald Roth. „In den nächsten Tagen werden wir versuchen, die noch Anwesenden in Dauerunterkünfte zu vermitteln und anschließend wieder aufzuräumen. Sofern es keine Änderung gibt, steht die Bezirkssporthalle bald wieder zur Verfügung“, ergänzt Michael Schwab, einer der Einsatzleiter vor Ort.

Hellmonsödt bereits abgebaut

Bereits beendet ist die Betreuungsarbeit im ehemaligen Kindergarten Hellmonsödt. So wurden am Freitag die extra errichteten Not-Duschen wieder abgebaut. Alle 88 Schutzsuchenden konnten an Privatquartiere in der Umgebung vermittelt werden oder sind zu Bekannten bzw. Verwandten weitergefahren. Als Abschiedsgeschenk malten die jungen Gäste aus der Ukraine im Garten ein Herz aus Kreide.

Die Hilfs- und Spendenbereitschaft war sowohl in Freistadt als auch in Hellmonsödt überwältigend. Die gespendeten Gegenstände fanden glückliche Abnehmer. „Ein Teil der übriggebliebenen Spenden wurde am Freitag mit einem Hilfskonvoi direkt in die Ukraine gebracht. Den anderen Teil werden wir in den nächsten Tagen in die bestehenden Übergangsquartiere bringen,“ sagt Bezirksrettungskommandant Peter Haslinger.

Einen großen Dank richten die Führungskräfte des Roten Kreuzes an alle Rotkreuz-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die freiwilligen Helfern, Gemeinden und Vereine für die großartige Unterstützung bei diesem kurzen, aber sehr intensiven Einsatz. „Dank ihrer Hilfe und Unterstützung konnten wir Verantwortung übernehmen und Menschen helfen“, sagt Gerald Roth. Peter Haslinger betont zudem die Rolle des Ordens der Franziskanerinnen, der das Gebäude in Hellmonsödt kostenlos zur Verfügung gestellt hat..