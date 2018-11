43 Unternehmen angelten in Perger HTL nach IT-Talenten

PERG. Firmen warben um die Gunst künftiger HTL-Absolventen.

Magdalena Kohl stellte den Jugendlichen die Vorzüge des Linzer Software-Hauses MIC vor. Bild: lebe

"Wir haben heuer schon 55 IT-Fachkräfte eingestellt. Bei einem Unternehmenswachstum von jährlich 15 Prozent muss man praktisch rund um die Uhr Ausschau halten nach neuen Talenten", sagt Margit Bencic, Leiterin der Human Resources im Linzer Software-Haus MIC. Einige dieser Neuzugänge hofft Bencic im Kreis der Schülerinnen und Schüler der HTL Perg zu finden. Deshalb war das Unternehmen gleich mit drei Mitarbeitern beim Firmen-Informationstag der Schule vertreten.

So wie MIC präsentierten sich am Mittwochvormittag insgesamt 43 Unternehmen den angehenden IT-Technikern aus dem Unteren Mühlviertel. Neben klassischen Software-Entwicklern wie Fabasoft und Netzwerk-Dienstleistern waren auch Großunternehmen wie Engel, Habau, Raiffeisenbank oder Hofer an die Schule gekommen. "Wenn ein Unternehmen in der IT-Abteilung 20 oder mehr Beschäftigte hat, ist es natürlich auch hier sinnvoll, bei unserem Firmentag aus dem Vollen zu schöpfen und möglichst viele Kontakte zu knüpfen", sagt Schuldirektor Christian Reisinger.

Das Interesse am Firmentag wächst von Jahr zu Jahr, bestätigt auch Gerhard Zweimüller, Obmann des Absolventenverbands der Schule: "Wir haben heute neben der Aula auch den Turnsaal und mehrere Klassenräume in Beschlag genommen, um Platz für die Messestände der Unternehmen zu schaffen." Was Zweimüller besonders freute: Nahezu an jedem Stand traf er auf Absolventen der Schule. "Das zeigt, dass unsere Absolventen rasch in der Wirtschaft Fuß fassen und dort auch als Werbeträger eingesetzt werden."

Die vor 20 Jahren in Perg angesiedelte Schule bildet junge IT-Softwareentwickler und Systemtechniker aus, die in regionalen und überregionalen Betrieben stark nachgefragt sind. Ein Großteil der Absolventen hat nach der Matura gleich mehrere Jobangebote in der Tasche.

Beeindruckt von der großen Breite möglicher Berufsfelder zeigten sich gestern die Schülerinnen und Schüler selbst. "Es sind die unterschiedlichsten Branchen vertreten. Vom Bau über den Handel bis zur Bank, das hat mich überrascht", sagt Yvonne Birsan. Auch Michael Scheuchenpflug konnte einige wertvolle Kontakte zu möglichen Arbeitgebern knüpfen: "Mir gefällt an diesem Firmentag, dass man dabei auch auf Unternehmen trifft, die man eigentlich nicht so im Blickfeld hatte, und daher einige neue Möglichkeiten für sich überlegen kann."

