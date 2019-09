Hört man sich bei Sportveranstaltungen wie dem Granitmarathon in Kleinzell, dem 3-Täler-Classic in Windhaag/Perg oder dem zuletzt am Samstag ausgetragenen Granitbeißer-Marathon in St. Georgen am Walde im Starterfeld um, kommt dabei sehr rasch die Begeisterung der Radsportler für das Mühlviertel als Mountainbike-Region zum Ausdruck.