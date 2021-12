415 Personen bei Impfaktion

Am 22. Dezember kamen 275 Personen zur Impfung, am 23. Dezember noch einmal 140 Personen. Damit konnten an den beiden Aktionstagen 415 Covid-Impfungen verabreicht werden. Davon waren 42 Erst-, 143 Zweit- und 230 Drittstiche. Für die reibungslose Durchführung waren die Rotkreuz-Ortsstelle sowie das Schwertberger Ärzteteam verantwortlich. Die Feuerwehr übernahm außerdem den Lotsendienst.