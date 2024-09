408 Liter in Waldhausen: "Anett" ließ Regenrekorde im Bezirk Perg purzeln

Noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1946 hat es in Pabneukirchen an einem Septembertag so viel geregnet wie am vergangenen Samstag: 100,6 Millimeter bzw. Liter pro Quadratmeter zeichnete die offizielle Ö3-Wetterstation der Geosphere Austria an diesem Tag auf. Auch bei den privaten Wetterstationen in der Region purzelten in der vergangenen Woche gleich reihenweise die Rekorde.