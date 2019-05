400 Schüler mit „Helfer-Virus“ infiziert

ST. GEORGEN AM WALDE. Beim Perger Jugendrotkreuz-Bezirkstag zeigten 58 Bewerbsgruppen ihr Können in Erster Hilfe. Die Klassensiege eroberten Bad Kreuzen, St. Georgen am Walde und Pabneukirchen.

Der regierende Bundessieger der NMS Pabneukirchen holte den ersten Platz im Erste-Hilfe-Bewerb. Bild: NMS St. Georgen am Walde

Ein logistischer Kraftakt war die Organisation des diesjährigen Jugendrotkreuz-Bezirksbewerbs in Erster Hilfe: 58 Bewerbsgruppen gingen in drei Alterskategorien (15 im Mini-Helfi-Bewerb, 22 im Helfi-Bewerb und 22 im Erste-Hilfe-Bewerb) an den Start. 115 Schülerinnen und Schüler der NMS St. Georgen am Walde stellten sich als Statisten, Begleiter und Stationsbetreuer zur Verfügung, dazu kamen noch 60 Personen, die als Bewerter, Lehrer und in der Küche den Bewerb vervollständigten. Macht in Summe 560 Menschen, die mit ihrem Einsatz zeigten, welch große Rolle die Erste-Hilfe-Ausbildung in den Schulen des Bezirks Perg mittlerweile einnimmt.

Helfi-Sieger: Die VS St. Georgen am Walde. Unter den besonders kniffligen Notfallszenarien, die es von den Bewerbsgruppen zu meistern galt, war unter anderem ein Disko-Unfall. Dabei hatten die Bewerbstgruppen mit folgenden Verletzungsmustern zu tun: Bewusstlosigkeit, Platzwunde, Atem-Kreislauf-Stillstand, Absichern einer Gefahrenzone, allergische Reaktion, Verbrennung/Verätzung. Auf das Siegerpodest des Wettbewerbs schafften es im Mini-Helfi-Bewerb die Gruppen VS Bad Kreuzen 2, VS St. Georgen am Walde 1 und VS Bad Kreuzen 1. Im Helfi-Bewerb gewann VS St. Georgen am Walde 3 vor der VS Pabneukirchen 3 und der Gruppe der VS Windhaag/Perg. Der regierende Bundessieger NMS Pabneukirchen setzte sich im Bewerb der Großen vor der NMS Naarn und der NMS Perg Schulzentrum durch. Diese drei Gruppen werden gemeinsam mit der NMS Ried in der Riedmark Ende Mai auch beim diesjährigen Landesbewerb teilnehmen, bei dem die PTS Perg als Gastgeber auftreten wird.

Dass der Bezirksbewerb so reibungslos vonstatten gehen konnte, ist ganz besonders der akribischen Vorbereitung durch das engere Organisationsteam zu verdanken: Jugendrotkreuz-Bezirksleiter Erwin Bindreiter, Anita Steindl: Martina Stummer, Elfriede Sturm-Pochlatko und Patrick Eberl. In mehreren Besprechungen und Zusammenkünften wurde in dieser Gruppe seit Jänner der Jugendrotkreuz-Bezirkstag geplant und vorbereitet.

