Jubiläum: 40 Jahre Pflegeausbildung in Rohrbach

Seit 40 Jahren werden in Rohrbach Pflege-Profis ausgebildet. 1983 startete die heutige Gesundheits- und Krankenpflegeschule (GuKPS) Rohrbach mit nur einer Klasse. An Vorzüge für die Auszubildenden wie kostenlose Literatur, ein Ruheraum oder gratis Kinderbetreuung, wie sie heute zur Verfügung stehen, war noch nicht zu denken. Jetzt, 2023, ist die GuKPS Rohrbach in einem Schulverbund mit rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Freistadt und Schärding bestens vernetzt, und alleine am Standort in Rohrbach starten heuer 46 Auszubildende ihre Pflegekarriere. Auch räumlich hat sich die GuKPS Rohrbach in den letzten 40 Jahren deutlich gewandelt: Während 1983 der Unterricht im Festsaal des Rotkreuz-Hauses abgehalten wurde, finden heute neun Klassenräume (davon drei Räume für den Lernbereich Training und Transfer) im eigenen Schulgebäude in unmittelbarer Nähe zum Klinikum Rohrbach ihren Platz. Ergänzt wird das Angebot durch einen modernen Simulations- und Debriefingraum, eigene Pausen-, Ruhe- und Bewegungsräumlichkeiten für die Auszubildenden, eine Bibliothek, ein Konferenzzimmer für die Lehrenden und Büroräume für die Schulverwaltung.

OÖN-TV: Die OÖN haben die Ausbildungsstätte besucht und sich dort umgesehen.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Digitale Pflegeausbildung

Besonders viel hat sich natürlich in den zurückliegenden 40 Jahren auch auf der Seite der Ausbildung getan. Klassenzimmer und Lerngruppen sind heutzutage vielfältiger. Die Digitalisierung hat rasant Einzug in die Pflegeausbildung gehalten. "Wir legen großen Wert auf die Vielfalt im Unterrichtsdesign, Aktualität der Lehrinhalte, Verständlichkeit und individuelle Wissensvermittlung. Eine gute Mischung aus Theorie und Praxis ist wichtig", erläutert Martina Bruckner, Leiterin der OÖG-Schulen. Karl Lehner von der OÖG-Geschäftsführung ergänzt: "Wir haben schon jetzt eine der modernsten Ausbildungen. Wir gehen aber immer mit der Zeit. Gerade haben wir in den USA gesehen, dass es durchaus möglich ist, dass in wenigen Jahren Avatare als ,Übungs-Patienten‘ eingesetzt werden könnten."

Anfang der 90er-Jahre war die Schwesternschule schon im Hochbetrieb. Seit 40 Jahren ist die Schule für Gesundheits- und Krankenpflege eine wichtige Säule in der regionalen Ausbildung. Zwar sind auch Männer immer willkommen, dennoch ist das Thema Pflege noch immer fest in Frauenhand. Bild: OÖG

Derzeit machen 100 Auszubildende eine Pflegeausbildung an der GuKPS Rohrbach in den Ausbildungen zur Pflegefachassistenz, Pflegeassistenz, Fach-Sozialbetreuung Schwerpunkt Altenarbeit: "Unsere Auszubildenden sind zwischen 17 und 54 Jahren alt. Sie kommen mit unterschiedlichstem Vorwissen und Berufserfahrungen, haben aber alle eines gemein – ihr Interesse an der Pflege. Aufgrund dieser Vielfalt ergeben sich spannende Möglichkeiten, voneinander zu profitieren", erklärt Susanne Hauer, Standortleiterin der GuKPS Rohrbach: "Seit wir viele Ausbildungen auch in einer Teilzeitvariante anbieten, konnten wir noch mehr Interessierte für die Pflege gewinnen."

"Da ich vor elf Jahren selbst als Schülerin im Haus war, weiß ich, wie wichtig eine qualitativ hochwertige Ausbildung als Basis für das berufliche Tun ist. Vor gut einem Jahr bin ich als Lehrerin zurückgekehrt. Dabei sehe ich mich als Wegbegleiterin und Mentorin", spricht Doris Atzmüller aus Erfahrung.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel Thomas Fellhofer