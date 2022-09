ROHRBACH. Seit 40 Jahren gibt es in Rohrbach ein Spital: Am 4. September 1982 wurde es nach fünfjähriger Bauzeit eröffnet. Der entsprechende Beschluss der Landesregierung liegt gar schon 50 Jahre zurück und geht auf das Jahr 1972 zurück. 25.000 Menschen wurden seither im Rohrbacher Spital geboren. „Das ist der halbe Bezirk Rohrbach“, bringt es Rohrbach-Bergs Bürgermeister anlässlich des Jubiläums auf den Punkt. 136 Operationen wurden in dieser Zeit durchgeführt. Immerhin werden alljährlich um die 100.000 Patienten im Klinikum versorgt – von der Geburt bis zum Lebensende.

Heute sind am Standort Rohrbach 670 Mitarbeiter beschäftigt. Anfangs waren es 178. Acht von ihnen sind noch im Haus, einer davon ist der kaufmännische Direktor Leopold Preining: „Ich bin stolz darauf, wie sich das Klinikum seit unserem Start 1982 entwickelt hat. Von einem kleinen, feinen Team mit Pioniergeist und hoher Einsatzfreude hat sich das Haus zu einer Gesundheitsdrehscheibe für den gesamten Bezirk entwickelt.“

Auch aus medizinischer Sicht ist das heutige Klinikum mit dem Spital der 1980er-Jahre nicht mehr vergleichbar: „Medizinisch gesehen sind in den nächsten Jahren aufgrund der schwierigen personellen Situation verstärkt Anstrengungen erforderlich, um das bereits jetzt existierende umfangreiche diagnostische und therapeutische Angebot aufrechtzuerhalten und dem jeweiligen Wissensstand entsprechend auszubauen. Angesichts der demografischen Entwicklung der Bevölkerung ist vorgesehen, die Akutgeriatrie und Remobilisation in eine Abteilung mit dann 28 Betten umzuwidmen“, blickt der Ärztliche Direktor Wolfgang Tenschert bereits in die Zukunft.

Personalsuche wird schwieriger

Zwar sei man personell noch gut aufgestellt, das Thema Mitarbeitergewinnung wird aber immer brennender – vor allem in der Pflege. Die Gruppe der Pflegekräfte ist mittlerweile auf mehr als 380 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewachsen und stellt die größte Berufsgruppe im Klinikum dar. „Zufriedene Pflegemitarbeiter sind mir sehr wichtig. Wir müssen immer mehr darauf achten, dass Privates und Berufliches gut vereinbart werden kann“, sagt Pflegedirektorin Christa Kneidinger. Ein aktueller Teilzeitanteil von rund 70 Prozent unter den Beschäftigten bestätigt diese Vorgehensweise.

MRT und Jugend-Reha

Seit der Gründung im Jahr 1982 sind das Klinikum und die gebotenen Leistungen stetig gewachsen. Meilensteine der jüngeren Vergangenheit waren die Eröffnung des Departments für Akutgeriatrie und Remobilisation sowie der Magnetresonanztomograf, der seit 2019 in Kooperation mit der ÖGK betrieben wird. Dazu kommen das Kinder- und Jugendrehabilitationszentrum kokon, das in enger Zusammenarbeit mit dem Klinikum Rohrbach betrieben wird, und die neue ambulante fachspezifische Versorgung von bestimmten Augenerkrankungen in Kooperation mit dem Kepler Uniklinikum.

„40 Jahre Klinikum Rohrbach bedeuten 40 Jahre moderne medizinische Versorgung im Mühlviertel. Sämtliche Berufsgruppen leisten mit ihrem fachlichen Können sowie ihrem persönlichen Engagement einen erheblichen Beitrag zur Gesundung der Patienten und zur Verbesserung der Lebensqualität in der Region. Denn eine flächendeckende und qualitativ hochwertige medizinische Grundversorgung muss in Oberösterreich lückenlos und wohnortnahe zur Verfügung stehen“, sagt Gesundheitsreferentin Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander in ihren Geburtstagswünschen.

„Die Gründung dieser Klinik und die in den vergangenen Jahren getätigten Investitionen und Erweiterungen des Leistungsspektrums waren und sind von enormer Bedeutung für eine moderne, hochqualitative und wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung im Bezirk und darüber hinaus. Gerade die Pandemie hat aber auch die enorme Bedeutung des Klinikums für die Basisversorgung für alle sichtbar gemacht“, sagt Franz Harnoncourt, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Oberösterreichischen Gesundheitsholding.