40-Jähriger bei Forstunfall mit Seilwinde in Perg verletzt

Der 40-Jährige aus Allerheiligen und sein 69-jähriger Schwiegervater aus Saxen waren in einem Waldstück in Saxen in der Ortschafts Wetzelsdorf mit Forstarbeiten beschäftigt.

Der 40-Jährige nahm dabei das Seil der Forstseilwinde in die rechte Hand und wollte damit in Richtung eines gefällten Baumes gehen. Der Schwiegervater bediente die Seilwinde gleichzeitig mittels Funkfernbedienung um das Seil abwickeln zu können.

Verletzungen am kleinen Finger

Dabei dürfte es zu einem Bedienungsfehler gekommen sein, das Seil wurde plötzlich wieder aufgewickelt. Dabei wurde der 40-Jährige trotz Arbeitshandschuhen an der rechten Hand erwischt und erheblich am kleinen Finger verletzt.

Der Mann schaffte es noch selbstständig, die Rettungskräfte zu alarmieren. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins UKH nach Linz gebracht. Gegen den Schwiegervater wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, ein Standardprozedere, wie es von der Polizei heißt.

