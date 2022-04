40 + 2: Lebenshilfe feiert Geburtstag

Aus bekannten Gründen musste das für 2020 angesetzte Konzert mit Konstantin Wecker zwei Mal verschoben werden, ehe nun für Freitag, 13. Mai, die Ampel endlich auf Grün steht. Hoffentlich wird dieser Tag zum Glückstag für die Lebenshilfe.

Restkarten für das Benefizkonzert in der Messehalle Freistadt (Beginn: 19.30 Uhr) sind zum Preis von 36 Euro in allen Raiffeisenbanken sowie bei Ö-Ticket und im Aktiv-Shop der Lebenshilfe in der Zemannstraße 47 erhältlich.