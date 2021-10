39-jähriger Alkolenker stürzte in Graben

Donnerstagabend gegen 18:40 Uhr fuhr der 39-Jährige aus dem Bezirk Perg mit seinem Motorrad im Ortschaftsbereich Unter St. Thomas am Güterweg Kefermühlenbach von Saxenegg kommend Richtung St. Thomas am Blasenstein. Dabei kam er aufgrund der nassen Fahrbahn von der Straße ab und stürzte in den rechts angrenzenden Straßengraben. Der 39-Jährige wurde verletzt in das UKH Linz gebracht. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Zudem besitzt der Mann keine aufrechte Lenkberechtigung.