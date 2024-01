38-Jähriger überschlug sich in Helfenberg mit Pkw

Der Mann aus dem Bezirk Rohrbach fuhr gegen 3:45 Uhr mit seinem Wagen auf der Böhmerwaldstraße (B38) in Richtung Bad Leonfelden. In Helfenberg verlor der Lenker aus noch unbekannter Ursache in einer Rechtskurve Höhe Preßleithen die Herrschaft über sein Fahrzeug. Der Pkw fuhr gegen eine Böschung, überschlug sich und landete auf dem Dach. Die Feuerwehren Helfenberg und Piberschlag wurden zur Unfallstelle an der Gemeindegrenze zu St. Stefan alarmiert.

Erste Befürchtungen, wonach der Lenker im Fahrzeug eingeklemmt sei, bestätigten sich nicht: Der 38-Jährige konnte sich vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbst aus dem Auto befreien. Der Verletzte wurde von einem Notarzt und vom Roten Kreuz Helfenberg versorgt und danach in ein Spital gebracht. Ein Alkotest verlief negativ.

Die Feuerwehrleute sicherten und reinigten die Unfallstelle und stellten das Unfallauto mit einer Seilwinde wieder auf die Räder. Während des eineinhalbstündigen Einsatzes war die B38 zeitweilig gesperrt beziehungsweise wurde der Verkehr wechselseitig vorbeigeleitet.

