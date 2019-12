Jede Menge an grüner Energie deckt ab sofort den Strom-Grundverbrauch des Tunnels Manzenreith sowie weiterer, kürzerer Tunnel entlang der S10 Mühlviertler Schnellstraße. Hauptverantwortlich dafür: eine in den vergangenen Wochen auf dem Dach des nahe gelegenen Stützpunkts der ASFINAG in Lasberg montierte Photovoltaik-Anlage. Hier verwandeln insgesamt 371 Module Sonnenlicht in elektrische Energie.