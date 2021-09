3,7 Millionen Euro für mehr als 100 Projekte

Die Zwischenbilanz der Leaderregion Donau-Böhmerwald kurz vor Abschluss der aktuellen Förderperiode kann sich durchaus sehen lassen. Mehr als 100 Projekte wurden in der noch bis 2022 laufenden Förderperiode über die Leaderregion Donau-Böhmerwald realisiert und mit einem Fördervolumen von 3,7 Millionen Euro unterstützt. "Das führte in Folge zu Investitionen von mehr als sieben Millionen Euro direkt vor Ort", macht Geschäftsführerin Barbara Kneidinger deutlich. Leader steht dabei dafür, die Entwicklung in den ländlichen Regionen voranzutreiben – gemeinsam mit den Menschen, die hier leben. "Leader lebt vom Innovationsgeist und dem Engagement der Menschen. Egal ob es Projektideen aus den Bereichen Kultur, Soziales, Landwirtschaft, Jugend, Tourismus, Bildung, Energie und Klimaschutz, Naturschutz oder Wirtschaft sind – Leader bietet Fördermöglichkeiten für innovative Projekte in allen Lebensbereichen", sagt Kneidinger. Damit eine gezielte Verwendung der EU-Gelder sichergestellt ist, wird gemeinsam mit der Bevölkerung eine lokale Entwicklungsstrategie ausgearbeitet; ein unabhängiges Gremium genehmigt dann jene Projekte, die zur Zielerreichung beitragen.

Lebensqualität erhalten

Die Projekte sollen die Lebensqualität im ländlichen Raum erhalten, das Miteinander stärken und die Zukunftsfähigkeit sichern. Für die Bewerbung für die vierte Leader-Periode 2023 bis 2027 wird eine neue lokale Entwicklungsstrategie erarbeitet. Daran kann sich jeder beteiligen und somit die Zukunft der Region mitgestalten: Wo soll die Reise hingehen? Was ist mir für die zukünftige Entwicklung unserer Region wichtig? Vorschläge, Wünsche, Ideen und Anregungen dazu können via E-Mail an leader@donau-boehmerwald.info geschickt werden.

Themen und Termine finden Interessierte ab Oktober unter www.donau-boehmerwald.info. Leader steht für "Liaison entre actions de développement de l‘économie rurale" (Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft). In Österreich gibt es 77 Leaderregionen; die Leaderregion Donau-Böhmerwald umfasst alle Gemeinden des Bezirkes Rohrbach und Herzogsdorf.