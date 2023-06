34 Musikkapellen trotzten in St. Peter erst dem Wind und dann der Hitze

"Feiern und marschiern duat dort a jeda – in St. Peda", war das ausgegebene Motto für das Musikfest mit Marschwertung des Bezirkes Rohrbach in St. Peter am Wimberg. Genau das taten die 34 Musikkapellen an zwei Wertungstagen auch – 16 sogar in der höchsten Wertungsklasse. Diese defilierten nicht nur an der Ehrentribüne vorbei, sondern legten auch ein eigens einstudiertes Showprogramm auf den Rasen.