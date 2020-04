34 Feuerwehrleute bekämpften Flurbrand

Bild: FF Haslach an der Mühl

Zu einem Flurbrand wurde am Mittwoch um 18.46 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Haslach per Sirene alarmiert. Während die “Einsatzgruppe 1” zum Einsatzort ausrückte, stellte die „Einsatzgruppe 2” am Parkplatz des Feuerwehrhauses die Einsatzreserve, da aufgrund der Corona-Situation eine Durchmischung der Einsatzgruppen unbedingt verhindert werden soll.

Am Einsatzort sah sich die Feuerwehr einem Flurbrand auf einer Fläche von zirka 100 m² auf einem Hügel gegenüber. Der Grundeigentümer hatte noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte erste Löschversuche mit einem Gartenschlauch begonnen. Die Besatzung des Haslacher TLF-A 2000 brachte den Brand mit zwei C-Rohren und einem Hochdruck-Schnellangriff unter Kontrolle. Die Mannschaft des LFB-A errichtete eine rund 300 Meter lange Zubringerleitung zum Tanklöschfahrzeug. Zur Verhinderung eines erneuten Aufloderns wurden der Hügel und die angrenzende Wiese großzügig mit Wasser nachgelöscht. Insgesamt standen 34 Kameraden der Feuerwehr Haslach im Einsatz.Die Brandursache war am Mittwochabend noch unklar.

Brandeinsätze fordern die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren in der momentanen Coronasituation überdurchschnittlich: Einerseits erschwert das Tragen der Gesichtsmasken die anstrengende körperlicher Arbeit zusätzlich. Zudem darf aufgrund der angepassten Ausrückungsordnung stets nur mit halber Mannschaftsstärke zu einem Einsatz gefahren werden. Nichtsdestotrotz setzen die Freiwilligen Kräfte alles daran, die Einsatzsituationen bestmöglich zu meistern.