33 Musikkapellen marschieren durch Neustift

Heuer treffen sich am 15. und 16. Juni die Musikkapellen des Bezirkes Rohrbach zum großen Aufmarsch in Neustift. "1 vor 100" ist heuer der Anlass für den Musikverein Neustift, als Gastgeber der besonderen Veranstaltung aufzutreten, feiert man doch das 99. Bestandsjubiläum. Hunderte Musiker von 33 Kapellen aus dem Bezirk, den umliegenden Bezirken und dem angrenzenden Bayern haben ihr Kommen angekündigt. Bei der Marschwertung zeigen sie kunstvolle Formationsmärsche in zwei Leistungsstufen am Sportplatzgelände. Im Festzelt wird dann gemeinsam gefeiert: "Fix und Fertig, Grenzwertig" und die Blaskapelle Karambolage unterhalten die Gäste am Samstag zusätzlich. Am Sonntag spielt PS:reloaded im Zelt auf.

Das Fest beginnt am 15. Juni ab 16.45 Uhr und am 16. Juni ab 10 Uhr auf der Sportanlage Neustift rohrbach.ooe-bv.at