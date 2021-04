30er-Zone vor der Volksschule

In der Vergangenheit sei es immer wieder zu massiven Geschwindigkeitsübertretungen und gefährlichen Situationen für die Schulkinder gekommen, sagt Bürgermeisterin Bettina Bernhart (VP): "Wir hoffen, dass sich die Verkehrsteilnehmer in Zukunft an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten und dadurch Gefahrensituationen vermieden werden können."