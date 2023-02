300.000 zusätzliche Fahrplankilometer auf Pendlerstrecken

Mehr als 12.000 Pendler sind täglich in den Bussen des OÖ. Verkehrsverbundes (OÖVV) nach Linz unterwegs. Mit einem Anteil von 40 Prozent stellen Erwerbstätige aus dem Mühlviertel den größten Anteil unter den Berufspendlern nach Linz dar. Nicht umsonst gehören die Linien aus dem Mühlviertel zu den am besten ausgelasteten Busverbindungen in ganz Oberösterreich. Diese Verbindungen wird der Verkehrsverbund in den kommenden Wochen weiter stärken. In zwei Etappen sollen nach den Semesterferien sowie unmittelbar nach Ostern zusätzliche Angebote in Kraft treten.

Die Erweiterungen betreffen vor allem die Verbindungen von Rohrbach-Berg, Bad Leonfelden, Gallneukirchen, Hagenberg, Freistadt und Königswiesen in die Landeshauptstadt. Insgesamt werde das Fahrplanangebot um 300.000 Buskilometer jährlich ausgebaut, teilten Infrastruktur- und Mobilitätslandesrat Günther Steinkellner (FP) und der Geschäftsführer des Oö Verkehrsverbunds, Herbert Kubasta, am Wochenende per Aussendung mit. Damit werde der konsequente Ausbau des öffentlichen Verkehrsangebots in Oberösterreich weiter vorangetrieben. "Seit 2018 fließen mehr Landesbudgetmittel in den öffentlichen Verkehr als in den Straßenbau. Damit setzen wir ein klares Zeichen Richtung Mobilitätswende, ohne dabei die Umsetzung wichtiger Straßenbauprojekte hintanzustellen", sagt Steinkellner.

Mehr zum Thema Mühlviertel Ab Ende Februar zusätzliche Busse für Mühlviertler Pendler MÜHLVIERTEL. Erweiterung des Busfahrplans um 300.000 Fahrplankilometer pro Jahr soll vor allem Berufspendler zum Umstieg motivieren Ab Ende Februar zusätzliche Busse für Mühlviertler Pendler

Dass sich die jetzige Erweiterung auf die Bezirke Freistadt, Urfahr-Umgebung und Rohrbach konzentriert, hat damit zu tun, dass – wie in den OÖN im November berichtet – im Bezirk Perg für 2024 ohnehin eine völlige Neuausschreibung des gesamten Linienbündels bevorsteht. Diese wird derzeit vorbereitet.

Nachdem der Regionalbusverkehr bereits im vergangenen Jahr Rekordwerte bei den Fahrgastzahlen erzielt hatte, rechnen die Verantwortlichen des Verkehrsverbunds ab März mit einer weiteren Steigerung: Ab dann sei nämlich das gegenüber den derzeit geltenden Tarifen noch einmal deutlich günstigere Klimaticket Oberösterreich verfügbar.

Diese Steigerungen auch mit zusätzlichen Angeboten zu bedienen, komme angesichts des auch bei den Busunternehmen grassierenden Personalmangels einem Kraftakt gleich, sagt OÖVV-Geschäftsführer Herbert Kubasta: "Damit wir diese Verbesserungen umsetzen können, braucht es nicht nur die entsprechenden finanziellen Mittel, sondern auch Verkehrsunternehmen, die diese Leistungserweiterungen umsetzen können." Dass dieser Schulterschluss mit den Verkehrsunternehmen gelungen sei, sei in Zeiten wie diesen nicht selbstverständlich.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Günther Steinkellner Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.