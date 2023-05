30-Jähriger zum Filialleiter der Sparkasse OÖ in Perg bestellt

Die Sparkasse Oberösterreich ist in ihrer Bankstelle in Perg mit einem neuen Filialleiter vertreten. Christian Peböck hat die Leitung des Hauses von Thomas Grammer übernommen, der sich innerhalb der Sparkasse OÖ weiterentwickelte, teilte die Sparkasse am Donnerstag mit.

„Mit Christian Peböck weht ein frischer Wind in der Filiale“, sagt Harald Hochstöger, Regionaldirektor der Sparkasse im Bezirk Perg. „In der Sparkasse Oberösterreich glauben wir an unsere jungen Mitarbeiter. Die Stadt Perg ist ein wichtiges Zentrum für Wirtschaft, Politik und Kultur und da braucht es frische Ideen, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein.“

Der neue Filialleiter hat sich vor allem in seinem Fachgebiet Wohnbau eine große Expertise erworben. Gerade in einem schwierigen Umfeld mit gestiegenen Baukosten und einer veränderten Zinslage möchte Peböck dazu beitragen, Menschen bei der Verwirklichung ihrer Wohnträume zu helfen: „Die vergangenen Jahre waren außerordentlich. Die Nullzins-Politik der Europäischen Zentralbank bewirkte attraktiv niedrige Zinssätze bei Krediten. Durch die Anhebung der Zinsen ändert sich das wieder, doch wer sich genau informiert und kompetenten Rat einholt, für den sind Hausbau und Wohnungskauf nach wie vor möglich“, ist Peböck überzeugt.

Bei der Leitung der Sparkasse in Perg seien ihm traditionelle Werte wichtig: „Der persönliche Kontakt zu unseren Kundinnen und Kunden ist für mich etwas ganz Besonderes. Ihnen bei finanziellen Entscheidungen im Leben zur Seite zu stehen und etwas zu bewirken, ist der schönste und wichtigste Teil meines Jobs.“ Privat begeistert sich Peböck für seine Lebensgefährtin und den Fußball. Die aktive Rolle im Verein hat er zwar hinter sich gelassen, er hält sich aber dennoch mit Laufen und Tennis fit.

