3 Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Mauthausen

Die Verletzten wurden von der Rettung in Linzer Spitäler gebracht.

Ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Perg war kurz nach 8 Uhr mit seinem Pkw auf der B123, der Mauthausener Straße, in Richtung Zirking unterwegs. Mit im Auto hatte er seine Ehefrau (23). Zur selben Zeit fuhr ein 86-Jähriger - ebenfalls aus dem Bezirk Perg - mit seiner Frau (81) auf dem Beifahrersitz in die Gegenrichtung.

Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Pensionist plötzlich auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in den Pkw des 27-jährigen gebürtigen Slowaken, wie die Polizei am Samstag berichtete. Dessen Fahrzeug wurde dabei in den Graben geschleudert, das Auto des 86-Jährigen kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen.

Abgesehen vom 27-Jährigen mussten die Beteiligten nach der Erstversorgung am Unfallort von der Rettung in Linzer Spitäler gebracht werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Geisterfahrerunfall auf der A1 bei Vorchdorf: 19-Jähriger tot

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper