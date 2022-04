3-Städte-Rallye polarisiert in der bayerischen Grenzregion

Ein österreichischer Sieg und mehr als 15.000 Zuschauer machten im Vorjahr die ADAC 3-Städte-Rallye in Bayern und im Mühlviertel zum großen Erfolg. Für 2022 ist eine 3-Länder-Rallye in Deutschland, Österreich und Tschechien geplant. Vom 13. bis 15. Oktober findet die "58. Knaus Tabbert 3-Städte-Rallye" statt. Doch laut eines Berichtes der Passauer Neuen Presse (PNP) gibt es in manchen Gemeinden Widerstand gegen das Motorsport-Spektakel. Einen ersten Etappensieg auf bayerischer Seite hat der ADAC laut PNP allerdings bereits eingefahren: Der Gemeinderat in Breitenberg beschloss mit neun zu fünf Stimmen, dass die Wertungsprüfungen in Breitenberg stattfinden können.

Rallyesport nicht zeitgemäß

In Wegscheid – unmittelbar an der Staatsgrenze – holte sich der Automobilklub hingegen eine Absage. Die Begründung des Wegscheider Marktrates: Die Rallye passe nicht in die Zeit. Vor allem wegen der hohen Spritpreise. Außerdem will man die Straßen rund um Wildenranna nicht einen ganzen Samstag im Oktober sperren. Das würde Land- und Forstwirte zu sehr behindern. Aber auch in Hauzenberg gibt es Medienberichten zufolge Widerstand gegen den Motorsport. Bürgermeisterin Gudrun Donaubauer lehnte eine Motorsportveranstaltung im Stadtgebiet überhaupt ab. Nun hofft man seitens der Veranstalter auf einen positiven Entscheid in der Gemeinde Sonnen. "Wir werden den ADAC-Antrag im Gemeinderat in der nächsten Sitzung am 26. April beraten und dann zu einer Entscheidung kommen", wird Bürgermeister Klaus Weidinger zitiert. Natürlich sollen zuvor auch die Anrainer befragt werden. In Sonnen wäre die Strecke rund 11,5 Kilometer lang. Wenn die Bürger nichts dagegen einzuwenden hätten, könne sich der Bürgermeister eine solche Veranstaltung auch in Sonnen vorstellen.

Abstimmung mit Anrainern

Damit rennt er beim Sprecher der Rallye, Stefan Dorner, offene Türen ein: "Beim ADAC wissen wir natürlich, dass Motorsport grundsätzlich polarisiert", sagt der Sprecher gegenüber bayerischen Medien. Dem Autofahrerklub sei wichtig, dass der Motorsport nicht diskriminiert wird. Er habe nach wie vor seine Berechtigung, auch in Zeiten hoher Spritpreise. Außerdem bereite man die Rallye in guter Zusammenarbeit mit den Bürgern vor. Es gibt Gespräche mit jedem Anrainer und entsprechende Versammlungen, wo Bedenken vorgebracht werden können.

Zusagen für das Mühlviertel

Die Rallye-Teams absolvieren im Dreiländereck Bayern-Österreich-Tschechien insgesamt sechs Wertungsprüfungen – je zwei pro Land. "Weil alles zweimal gefahren wird, ergibt dies an beiden Tagen circa 168 Wertungsprüfungskilometer", erklärt Stefan Dorner. Für das Mühlviertel mit Peilstein und Julbach und den tschechischen Böhmerwald mit Sumavske Hostice und Radhostice hat der ADAC laut eigenen Angaben schon fixe Zusagen.