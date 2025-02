3 Promille: Betrunkener kollabierte auf Tankstelle in Steyregg

Der Mann war am Sonntagabend gegen 18 Uhr reglos in der Waschanlage einer Tankstelle in Steyregg (Bezirk Urfahr-Umgebung) gefunden worden. Zeugen wählten den Notruf. Als die Polizei eintraf, war er wieder zu sich gekommen und wurde bereits von den Rettungskräften versorgt. Ein Alkotest, der im Rettungsauto durchgeführt wurde, ergab einen Wert von rund drei Promille.

Der Patient wurde wegen einer möglichen Gesundheitsgefährdung ins Krankenhaus gebracht. Sein Wagen wurde bei der Tankstelle versperrt abgestellt, der Führerschein wurde dem Mann vorläufig abgenommen. Zudem wird er angezeigt, teilte die Polizei am Montagnachmittag mit.

