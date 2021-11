29. Heft über Kultur und Geschichte

In einer Schriftenreihe sammeln die Mitglieder rund um Obmann Franz Saxinger Interessantes über die Geschichte ihrer Heimat. Der Verein ist eine Plattform für Heimatkundler, Heimatpfleger und kulturinteressierte Personen im Bezirk Rohrbach. In der 29. Auflage des Heftchens widmet sich der Verein wieder spannenden Themen. Rudolf Födermayer etwa berichtet über den Grenzschutz im Mühlviertel, Ignaz Märzinger schreibt über die großen Ausbaupläne der Mühlkreisbahn (Bericht auf dieser Seite). Heinz Berger stellt passend dazu das Mühlkreisbahn-Museum vor.

Fritz Bertlwieser widmet sich der Patenschaft der Gemeinde St. Oswald/Haslach mit Deutsch-Reichenau und der Vertreibung von Menschen aus der Böhmerwald-heimat. Monika Klepp und Anton Brand schreiben in der aktuellen Auflage über Ignaz Nösslböck, den Historiographen des Marktes Rohrbach. Franz Saxinger berichtet über die aktuelle Verleihung von Kulturmedaillen an Heimatvereinsmitglieder. Außerdem findet sich ein Nachruf auf Ferdinand Heinrich, einen unermüdlichen Archivar und Kustos des Heimatvereins, in dem neuen Büchlein. Zum Schluss erinnert sich Fritz Bertlwieser daran, als US-Präsident Bill Clinton gebürtige Böhmerwäldler begrüßte.

Zu haben ist das 29. Heft des Rohrbacher Heimatvereins bei vielen Gemeindeämtern des Bezirkes, in der Buchhandlung Frick in Rohrbach und im Kaufhaus Wöss in Kollerschlag. Info: heimatverein-bezirk-rohrbach.jimdofree.com