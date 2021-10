288 Raser in nur einer Nacht angezeigt

Unterstützt von der Landesverkehrsabteilung Oberösterreich, wurden 288 Anzeigen wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit und 58 weitere Anzeigen wegen illegaler Fahrzeugumbauten ausgesprochen.

Bei der Kontrolle getunter Fahrzeuge unterstützten Sachverständige des Landes Oberösterreich die Arbeit der Polizeistreifen. Bei 14 Autos wurde eine sofortige technische Überprüfung auf dem Areal der Straßenmeisterei Perg vorgenommen. An acht Fahrzeugen waren die festgestellten Mängel (Lärm und Technik) so schwerwiegend, dass noch an Ort und Stelle die Kennzeichen abgenommen wurden.

Auch etliche Raser wurden am Freitag aus dem Verkehr gezogen. So etwa ein Probeführerscheinbesitzer, der mit 183 km/h geblitzt wurde und noch dazu mit einem Auto unterwegs war, das sogleich wegen illegaler Umbauten stillgelegt werden musste. Einem weiteren Raser, der mit Tempo 162 unterwegs war, wurde ebenfalls sofort der Führerschein entzogen.

"Die Ergebnisse unserer laufenden Schwerpunktkontrollen zeigen uns immer wieder, wie wichtig und notwendig diese Arbeit ist", teilte der für den Straßenverkehr zuständige Landesrat Günther Steinkellner (FP) nach der nächtlichen Kontrolle im Bezirk Perg mit. Wer mit technisch mangelhaften Fahrzeugen massive Geschwindigkeitsübertretungen begehe, gefährde leichtfertig die allgemeine Verkehrssicherheit. Deshalb werden solche Schwerpunktkontrollen seit einigen Monaten verstärkt durchgeführt.