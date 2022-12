2,8 Promille: Lenkerin lieferte sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Die 43-Jährige hielt ihr Auto am frühen Nachmittag zunächst neben der Haslacher Straße in Niederwaldkirchen. Als Polizisten sie kontrollieren wollten, raste sie in Richtung Sankt Peter am Wimberg davon. In Pehersdorf bog die Frau links in einen Güterweg ab und kam dort kurz rechts von der Fahrbahn ab. "Die Lenkerin ignorierte sämtliche Anhalteversuche der Polizeistreife", berichtete die Polizei am Freitagabend. Nachdem sie im Bereich Güterweg Bairach nochmals kurz von der Fahrbahn abgekommen war und eine Schneestange gerammt hatte, stoppte sie schließlich die Polizei kurz nach dem Bahnhof in Neufelden. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,8 Promille. Der Führerschein war der Frau bereits entzogen worden.

