27,86 Sekunden: Schiffler siegten im Top-Duell

Die besten Gruppen haben sich beim Parallelbewerb nichts geschenkt und um jede Sekunde gekämpft. Mit einer Top-Zeit von 27,86 Sekunden der Feuerwehr Hinterschiffl und einer Zeit von 28,27 Sekunden der Feuerwehr St. Martin im Mühlkreis, zeigten die beiden Teilnehmergruppen der Weltmeisterschaft, welch ein Potenzial im Hinblick auf den "Landler" in St. Peter/Wbg. in ihnen steckt. Die Kameraden der Feuerwehr Hinterschiffl schnappten sich sowohl in Bronze als auch in Silber knapp vor der Gruppe aus St. Martin im Mühlkreis in der Bezirksliga den ersten Platz.

Bei den Jugendgruppen war die Jugend St. Martin nicht zu schlagen und holte den Bezirkssieg in Bronze, gefolgt von Niederwaldkirchen II und Auberg I. In Silber konnte sich St. Martin II vor Auberg I und St. Martin I über den Bezirkssieg freuen.