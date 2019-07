27-Jähriger stürzte mit Motorrad

Der Niederösterreicher war mit seinem Motorrad in Dimbach auf der B 119 in Richtung St. Georgen am Walde unterwegs, als er plötzlich von der Fahrbahn abkam und stürzte.

Der Mann wurde durch das ein Rot-Kreuz-Team und einer zufällig an der Unfallstelle vorbeifahrenden Ärztin aus dem Bezirk Perg erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 15 in das LKH Amstetten geflogen.