27-Jähriger stürzte bei Bauarbeiten mehr als drei Meter ab

Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr auf einer Baustelle. Der 27-jährige Wiener deckte im zweiten Stock eines Gebäudes eine geflämmte Fläche mit einer Plane ab, wie die Polizei am Abend berichtete. Danach stellte er ein Absperrgitter, das bereits von einer Plane abgedeckt war, vor die Deckenöffnung. Plötzlich rutschte er in einer Wasserlache auf der Plane rücklings aus und stürzte mehr als drei Meter in das darunterliegende Geschoss ab. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde von der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert.