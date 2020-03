250 Jahre Hausnummern in Sandl

An die vier Jahrhunderte alt sind einige Höfe und Häuser von Sandl bereits. Entsprechend umfangreich ist die Geschichte, die sich anhand dieser Häuser und ihrer Besitzer über die Jahrhunderte festschreiben lässt. Ferdinand Lenz und Kurt Gratzl stellten für jedes Haus im Gemeindegebiet von Sandl Nachforschungen an. Die Ergebnisse stellen die beiden Häuserforscher nun in der ersten Sandler Häuserchronik vor, in der die Geschichte aller Sandler Häuser dargestellt ist.

Die wichtigste Informationsquelle für ihre Nachforschungen waren das Grundbuch, das Gemeinde- und Landesarchiv sowie die Pfarrbücher. Viereinhalb Jahre arbeiteten Gratzl und Lenz an dem Großprojekt. Rudolf Wagner und Karl Wagner haben sie dabei tatkräftig unterstützt. Neben den bestehenden Häusern wurde auch bei jenen etwa 80 Häusern nachgeforscht, die jetzt nicht mehr stehen. Von jedem Haus machten die Heimatforscher Fotos und holten Informationen über die Besitzer und deren Herkunft, sowie über bauliche Veränderungen und Besonderheiten ein.

Die Häuserchronik Sandl kann via Email unter kugra147@gmail.com bestellt werden. Das Buch wird zuzüglich 6 Euro Versandkosten per Post zugestellt.