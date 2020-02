ROHRBACH. Was einst die Telefonanschlüsse in der ländlichen Region waren, ist heute Breitband-Internet. Damals konnte man vielerorts ganz gut ohne Telekommunikation leben. Heute ist es unvorstellbar, telefonisch nicht erreichbar zu sein. Genau deswegen will man in der Leader-Region Donau-Böhmerwald ein flächendeckendes schnelles Internet. Das ehrenamtliche Engagement für den Breitband-Ausbau in der Region ist groß.