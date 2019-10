25 Jahre Partnerschaft über die Grenzen hinweg

Zur gemeinsamen Sitzung kamen die Gemeinderäte aus dem südböhmischen Oberplan und dem bayrischen Wegscheid nach Kollerschlag. Im modernen Umfeld der Firma Loxone trafen sie auf die Kollerschläger Gemeinderäte, um zusammen die 14. trilaterale Sitzung abzuhalten. Es wurde Bilanz über die mittlerweile 25-jährige Zusammenarbeit gezogen – mit insgesamt 73 Veranstaltungen bisher: 22 Tennis-, acht Fußball-, zwei Beachvolleyballturniere, 12 Drei-Länder-Crosstriathlons, zehn Kultur- und fünf sonstige Veranstaltungen. Einstimmig beschlossen wurde eine Resolution gegen die geplante nächtliche Sperre von 22 bis 6 Uhr auf der Straße vom Grenzübergang Schöneben nach Horní Planá. Dies wäre ein Rückschritt in vergangene Zeiten und eine Behinderung der Tourismus- und Freizeitwirtschaft in der Grenzregion. Viele tschechische Bürger arbeiten bereits im Mühlviertel, im Besonderen in der Gastronomie, und müssten bei der nächtlichen Heimfahrt große Umwege in Kauf nehmen. Anlässlich des Silberjubiläums der Partnerschaft wurde den Bürgermeistern Josef Lamperstorfer von Wegscheid und Jiri Hulka von Horní Planá die Goldene Ehrennadel der Marktgemeinde Kollerschlag überreicht. Diese erhielten auch die gastgebenden Gründer der Firma Loxone Thomas Moser und Martin Öller für ihre wirtschaftlichen Verdienste in der Gemeinde Kollerschlag. In zehn Jahren wurde ein Vorzeigebetrieb mit 100 Beschäftigten hier und 300 weltweit aufgebaut, und das Base Camp steht in Kollerschlag, eine großzügige Erweiterung ist überdies in Planung.

