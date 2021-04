24-Jähriger Autodieb ausgeforscht

Der Mann aus dem Bezirk Rohrbach soll am 15. August des Vorjahres in Niederkappel aus einer Garage ein historisches Fahrzeug sowie einen Balkenmotormäher gestohlen haben. Durch die Ermittlungen konnte dem 24-Jährigen auch noch der Diebstahl eines Motorrad-Transportanhängers Anfang Februar 2021 in Sankt Martin im Mühlkreis nachgewiesen werden, berichtete die Polizei am Freitag. Der Mann ist geständig und wurde angezeigt.

