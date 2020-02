2,2 Millionen erkämpft

Auffallend ist die Zunahme sozialrechtlicher Streitfälle. Vor allem die Zahl der Fragen zu Pension, Pflegegeld oder Arbeitslosengeld steigt stetig an – zuletzt um 17 Prozent. 3949 AK-Mitglieder wandten sich im Vorjahr an die AK Rohrbach, davon kamen 1173 persönlich. 2019 konnten 60 Fälle gerichtlich oder außergerichtlich abgeschlossen werden, etwa jener einer Arbeitnehmerin, bei der die AK-Experten statt neun Monatsgehältern Abfertigung zwölf Gehälter erwirkten, was einer Differenz von über 5000 Euro entsprach. Die Frau hatte nach AK-Intervention innerhalb von 14 Tagen ihr Geld am Konto. Ganz anders ging es einer Mitarbeiterin, die jahrelang nachweislich im Kollektivvertrag falsch eingestuft war. Ihre Firma reagierte auf keine Intervention durch die AK. Später vor Gericht bestritt das Unternehmen die Falscheinstufung. Die Frau bekam erst nach über einem Jahr ihr Geld.

