22 Jahre funkelt das empire als Disco-Fixstern

Das empire ist nach der Neueröffnung wieder voll in Partystimmung. Aktuell bereitet man sich auf die Jahresfeier am Freitag und Samstag vor, denn der Disco-Fixstern ist mittlerweile 22 Jahre alt. Nach zwei verrückten und turbulenten Jahren will man am Freitag unter dem Titel "22 Jahre Love Music & Epic Moments" dort anknüpfen, wo man im März 2020 bei der letzten Jahresfeier aufgehört hat. "Geburtstagsfeste müssen gefeiert werden. Wir sind im besten Diskothekenalter und wollen gerade jetzt nach der Corona-Pause das Partyfeeling aufleben lassen", freut sich Geschäftsführer Stefan Falkner auf die Fete in Oberösterreichs größter Disco.

Musikalisch bestreiten diese am Freitag die DJs Shany, Greenice und Fab Toulouse. Am Samstag beim "Birthday Hangover" wird das DJ-Duo 2:Tages:Bart Stimmung machen.

Tickets unter www.empire.co.at