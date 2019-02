22-Jährige wird Freistadts neue SP-Parteivorsitzende

FREISTADT. Alexandra Röhrenbacher wurde einstimmig zur geschäftsführenden Parteivorsitzenden bestellt.

Vizebürgermeister Christian Gratzl mit der designierten Parteivorsitzenden Alexandra Röhrenbacher. Bild: lebe

Mit einer Neubesetzung an der Parteileitung lässt die SPÖ Freistadt aufhorchen: Die Parteileitung hat die 22-jährige Alexandra Röhrenbacher einstimmig zur geschäftsführenden Stadtparteichefin bestellt. Bei der ordentlichen Jahresvollversammlung im Herbst soll sie dieses Amt dann auch ganz offiziell übernehmen. Der bisherige Parteichef Christian Gratzl will sich fortan stärker auf seine Arbeit im Gemeinderat und als Vizebürgermeister konzentrieren.

Alexandra Röhrenbacher ist gebürtige Freistädterin, machte eine Lehre mit Matura als Tischlereitechnikerin und studiert derzeit berufsbegleitend Soziale Arbeit an der FH Linz. Zur SPÖ Freistadt stieß sie vor drei Jahren. „Freunde haben mich zur SJ gebracht. Da habe ich Gefallen an der Politik gefunden“, sagt Röhrenbacher. Im FH-Studium werde sie regelmäßig mit sozialen Ungleichheiten konfrontiert. Das sei ein zusätzlicher Ansporn für ihr politisches Engagement: „Ich will einfach nicht hinnehmen, dass viele gesellschaftliche Probleme auf dem Rücken der ohnehin schon Schwächsten ausgetragen werden.“

Ihre neue Aufgabe will Röhrenbacher nutzen, um den Freistädtern Standpunkte und Werte der SPÖ näher zu bringen. Sie will sich speziell in der Jugendarbeit und in Sozialthemen engagieren, Christian Gratzl bearbeitet die Themen Familie und Vereine.

