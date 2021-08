Kein Helm: 21-Jähriger bei Motorradsturz verletzt

Der junge Mühlviertler, der keinen Helm trug, fuhr mit seinem Motorrad am Freitag gegen 9:30 Uhr in der Ortschaft Karlingberg. Kurz nach einer Kreuzung berührte er einen Randstein und kam zu Sturz. Außer dem Mann wurde niemand verletzt. Er wurde vom Notarzt in das Unfallkrankenhaus Linz gebracht.