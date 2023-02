21-jähriger Drogenlenker in Freistadt gestoppt

Er war nicht der einzige, dem die Weiterfahrt untersagt wurde. Wie die Polizei mitteilte, war nach Mitternacht auch ein führerscheinloser Lenker (44) aus Niederösterreich erwischt worden. Nach dem Mann sei bereits gefahndet worden. Bei der Polizei war zuvor eine anonyme Anzeige eingegangen, dass ein Mann ohne Führerschein unterwegs sein soll. In Freistadt endete die Fahrt für den 44-Jährigen. Dreieinhalb Stunden zuvor hatten die Polizisten einen 21-jährigen Mühlviertler aus dem Verkehr gezogen. Er schien in einem beeinträchtigten Zustand zu sein, gab aber an, keine Drogen genommen zu haben. Eine klinische Untersuchung durch eine Ärztin zeigte schließlich, dass der junge Mann aus dem Bezirk Freistadt fahruntauglich war. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.

