21 Feuerwehren bei Großbrand im Bezirk Perg im Einsatz

Kurz vor 3:00 Uhr ging die Alarmmeldung beim Landesfeuerwehrkommando ein, das daraufhin sofort die Alarmstufe zwei auslöste. Aktuell kämpfen Feuerwehrleute von 21 Feuerwehren gegen das Feuer, das das Gebäude vollständig erfasst hat. Die Löscharbeiten konzentrieren sich darauf, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern.

Im Mühlviertel kam es bereits am Mittwochabend zu einem Großbrand. Elf Feuerwehren standen am Mittwochabend im Einsatz. : In der Halle des Abfallwirtschaftszentrums auf Höhe der Ortschaft Gerling im Gemeindegebiet von Herzogsdorf (Bezirk Urfahr-Umgebung) war aus noch unbekannter Ursache Feuer ausgebrochen.

